MuslimBan: Fünf Betroffene erzählen ihre emotionalen Geschichten

Vergangenen Freitag hatte US-Präsident Donald Trump angeordnet, dass BürgerInnen aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen in den nächsten 90 Tagen nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Bereits am Wochenende wurden Reisende trotz gültigem Visum an US-Flughäfen zurückgewiesen. Diese drastische Massnahme diene vor allem dazu, der amerikanischen Bevölkerung Sicherheit zu gewähren, so Trump.

Betroffene sind geschockt: So zum Beispiel Samira Asgari (30) aus Lausanne, die wegen ihres iranischen Passes nicht in die USA reisen darf (BLICK berichtete). Wir haben für dich fünf weitere Geschichten herausgesucht.

1. Nazanin Zinouri

Die Doktorandin lebt seit sieben Jahren in South Carolina. Als sie nach ihrem Familienbesuch in der iranischen Hauptstadt Teheran zurückkehren will, wird ihr in Dubai der Zutritt zum Flugzeug nach Washington verweigert. Nazanin ist geschockt. «Ich habe einen Hund, eine Karriere und Freunde in den USA. Ich kann nicht glauben, dass ein Land wie die USA jemandem wie mir die Einreise verweigert, obwohl ich ein gültiges Visum habe», schreibt sie auf Faceboook.

2. Amin Karbasi

Vor drei Wochen verabschiedete Uni-Professor Amin Karbasi seine Frau und seine neugeborene Tochter in den Iran, damit die Kleine zum ersten Mal ihre Grosseltern kennenlernen kann. Ob und wann Amin Karbasi wieder in die Arme schliessen kann, ist allerdings immernoch unklar.

Yale Prof. thx all for their support as he is separated from his wife & daughter. https://t.co/I6rczJdQT6 #MuslimBan https://t.co/LAyPeIiSLC — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) 2013-07-22 14:22:09.0

3. Ali Abdi

Der Anthropologie-Student aus New York wollte für eine Forschungsreise nach Afghanistan und landete in Dubai. Jetzt steckt Ali Abdi in einer echten Zwickmühle: Um in Afghanistan weiter zu reisen, bräuchte er ein Visum, welches er im Moment nicht hat. In Dubai darf er ebenfalls wegen fehlendem Visums nicht länger bleiben. Die Reise zurück in die USA wird dem Iraner mit dem #MuslimBan erschwert und in seinem Heimatland ist der Menschenrechtsaktivist nicht erwünscht.

4. Rick Silbert

Auch Rick Silbert bangt um die Rückkehr seiner Schwiegereltern. Mutter und Vater seiner Frau können trotz gültigen Papieren nicht von ihrem Heimaturlaub im Iran zurückkehren. Für den Mann aus Chicago unverständlich. «Sie leben seit 12 Jahren in den USA, haben den Holocaust überlebt und gehören zu den besten Leuten, die ich kenne. Trotz meiner jüdischer Abstammung haben sie mich in ihre muslimische Familie aufgenommen.» Auf Facebook sagt Rick weiter, dass er Donald Trump und dessen Anhänger überhaupt nicht unterstützte und man diese nur gemeinsam stoppen könne.

5. Asha Mohamood Noor

Vor 26 Jahren flüchtete die Familie von Asha Mohamood Noor aufgrund des Bürgekrieges von Somalia in die USA. Asha war damals drei Monate alt. Wie sie in einem Facebook-Post erzählt, hat sie und ihre Familie einiges durchmachen müssen. Dass in ihren eigenen vier Wänden Sicherheit und Normalität zurückgekehrt ist, haben sie den Vereinigten Staaten zu verdanken. «Es bricht mir das Herz, wenn ich 26 Jahre später sehe, wie eine somalische Familie dem Krieg in der Heimat ausgeliefert ist.» Man müsse dieser herzlose #MuslimBan-Massnahme unbedingt die Stirn bieten.