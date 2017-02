Mutter mit ergreifendem Post: So kämpft der zehnjährige Drake gegen den Krebs

Der komplette Facebook-Beitrag übersetzt

Für alle, die gegen Krebs kämpfen oder eine Chemotherapie durchstehen. Für alle, die diese schreckliche Krankheit durchlaufen müssen. Es wird richtig, richtig hart und richtig schnell gehen. Das Bild, das ich hier poste, ist von heute morgen und bevor ihr jetzt schreit und rumheult: «Wie kann sie ihn hier nur so in Windeln blossstellen, wie unanständig!» Nun, erstens zeigt es nicht mehr, als einen Jungen in einer Badehose und zweitens ist das Leben nicht immer politisch korrekt und schön, es ist real. Das Leben ist kein Ponyhof und Krebs zerstört einen Menschen.

Das war heute Morgen, nachdem ich Drake ins Bad getragen habe. Er trägt Windeln, weil er seine Ausscheidung nicht immer unter Kontrolle hat. Er besteht nur aus Haut und Knochen, weil ich ihn regelrecht anflehen muss, eine einzige grüne Bohne zu Abend zu essen und ein Glas Wasser am Tag zu trinken.

Es bedeutet, deinen Sohn nachts bei dir schlafen zu lassen, weil er Angst hat, dass etwas passiert und mit etwas meine ich sterben. Es bedeutet, mitten in der Nacht mit einem Zehnjährigen über den Tod zu sprechen, weil er fragt, ob er dann in den Himmel kommt und ob er da seinen Vater wiedersehen wird und mit ihm reden und spielen kann.

Es bedeutet, dass er zu schwach ist, um selber aus dem Bett zu kommen oder zu laufen, so dass er getragen oder in den Rollstuhl gesetzt werden muss. Es bedeutet, dass er einschläft, während man mit ihm spricht, weil er so kaputt ist. Es bedeutet, dass er nach jeder EInnahme von Medikamenten erbrechen muss, da er nichts im Magen hat ausser dem einen Löffel Joghurt, den ich ihm mit den Pillen gegeben habe. Es bedeutete, letzte Woche 44 Chemo-Pillen innerhalb von 24 Stunden zu nehmen.

Es bedeutet, dass er mir sagt: Mami, ich werde es nicht schaffen. Es bedeutet, dass er nicht angefasst werden will, weil es ihm zu weh tut und dass er nur mit Morphium durch den Tag kommt. Es bedeutet, dass er sich fürchtet und denkt, dass er seinen elften Geburtstag nicht mehr erlebt. Es bedeutet, dass ich ihm immer wieder sage, dass ich für ihn kämpfen werde, auch wenn er nicht mehr kann. Das ist er und ich und das ist unsere Welt.

Das ist er, Drake, Stinky Joe, mein ein und alles. Von dem Augenblick, in dem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, bis in alle Ewigkeit, ist er der Sinn meines Lebens. Er ist mein Lächeln, meine Liebe, mein Herzschlag. Er ist auch meine Tränen, mein schmerzendes Herz und mein Stirnfalten. Er ist mein Leben. #Liebeistwaszählt