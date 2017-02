Nur dank Internet: Frau findet 147-jähriges Brautkleid ihrer Ur-Ur-Grossmutter wieder

Die frisch verheiratete Schottin Tess Newal feierte letzten Sommer eine wunderschöne Hochzeit. Dabei trug sie ein Spitzenkleid, das ihre Ur-Ur-Grossmutter selbst genäht hatte und schon zu ihrer Hochzeit im Jahre 1870 getragen hatte. Entsprechend gross war die Enttäuschung, als Newal ihr Kleid zur Reinigung brachte und diese Konkurs ging - und damit ihr Kleid verschwand. Verzweifelt wandte sie sich mit einem Facebook-Post an das Internet, in der Hoffnung, das Kleid würde wieder auftauchen. Die einzige Auskunft, die sie von der Reinigung erhalten hatte: das Kleid «könne nicht aufgefunden werden» und «wurde wahrscheinlich verkauft».

Die Chancen, dass das Kleid gefunden werden könnte, waren gering. Das war auch Newal bewusst, doch sie wollte nicht einfach so aufgeben. Ihre Geschichte ging viral, der Facebook-Post wurde über 300'000 Mal geteilt und mehrere britische Zeitungen, darunter «Telegraph» und «The Sun», schrieben über Newals Suche nach dem verlorenen Hochzeitskleid.

Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus - nachdem der Besitzer des Hauses, in dem die Reinigung war, auf Facebook von ihrer Geschichte erfuhr, sah er in dem geschlossenen Laden nach und entdeckte einen Haufen alter Spitze auf dem Boden. Er rief daraufhin Newals Eltern an und erzählte ihnen von seinem Fund. Und tatsächlich: Als die Eltern das Kleid sahen, erkannten sie es sofort als das vermisste Hochzeitskleid.

Die überglückliche Newal liess die Internet-Community in einem weiteren Post wissen, dass ihr Kleid dank der Hilfe des Internets gefunden worden war. Ein Happy-End zum Valentinstag!