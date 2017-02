Päng päng: 20 Gangster-Filme, die dir den Kopf wegpusten

1. The Godfather

Am besten einen ganzen Sonntag reservieren, «la famiglia» (die Freunde, nicht den Opa) einladen und gleich die ganze Trilogie zu Gemüte führen. Wetten, ihr werdet es nicht schaffen, kein einziges Mal euer erhobenes Kinn langsam mit den Aussenseiten eurer Finger zu kratzen?

2. Scarface

Böse Zungen behaupten, der Film sei überbewertet. Unmöglich! Al Pacino als Tony Montana ist jede Minute wert und wird mit der Sch(l)ussszene und dem berühmtem «Say hello to my little friend» gekrönt.

3. Gomorrah

Dieser Film ist nichts für zarte Filmseelen. Dass der Film auf dem Enthüllungsroman «Gomorrha» und tatsächlichen Geschehnissen beruht, macht es erst richtig gruslig. Der Autor erhielt nach der Veröffentlichung des Buches mehrere Morddrohungen und musste untertauchen. Das Buch habe sein Leben zerstört. Aber keine Angst: das kann euch nur vom Schauen des Films nicht passieren.

4. A Bronx Tale

Robert De Niros Regisseur-Debüt zeigt, wie Calogero in der Bronx aufwächst und sich immer mehr mit dem Mafia-Boss Sonny anfreundet. Calogeros Vater gefällt das gar nicht und er versucht seinen Sohn zu beschützen. Klingt einfach, ist es auch. Aber wer sagt, dass einfach nicht auch grossartig sein kann?

5. Once Upon a Time in America

Der Slow-Food unter den Gangster-Filmen. Mit fast vier Stunden Spiellänge ist dies sicher nichts für Zwischendurch. Aber dafür kriegt man Räubergeschichten aus drei Dekaden serviert.

6. Reservoir Dogs

Der erste Quentin Tarantino-Film, der es in die Kinos schaffte, erzählt die Geschichte eines missglückten Raubüberfalls. Auf Tarantino-Art. Wie des öfteren, übernahm der Regisseur auch hier eine kleine Nebenrolle.

7. Heat

Dieser Film war Vorbild für ein paar echte Gangster. In Kolumbien, Norwegen und Südafrika wurden Überfälle mit der gleichen Taktik wie im Film ausgeübt. Wer kanns ihnen verübeln? Al Pacino und Robert De Niro in einem Film, das ist schlichtweg inspirierend.

8. American Gangster

Denzel Washington verkörpert den Gangster Frank Lucas, der in den 60ern und 70ern in Harlem eine kriminelle Organisation führte. Das macht Washington dermassen gut, dass sogar ich als Frau mich von Denzel Washington spielen lassen würde.

9. Goodfellas

Wie die meisten Mafia-Filme, beruht auch dieser auf einer wahren Begebenheit. Goodfellas teilt sich aber inoffiziell den ersten Platz mit The Godfather, wenn es um die besten Darstellungen der italoamerikanischen Mafia geht.

10. The Untouchables

Es tut schon fast weh, Kevin Costner als einfachen Beamten zu sehen, der sich etwas unbeholfen gegen den Chicagoer Mob stellt. Ihr fragt euch: Kevin Costner in einem Mafia-Film? Gebt ihm eine Chance. Er kann mehr, als nur anspruchsvolle Diven zu beschützen.

11. Road to Perdition

Noch ein Schauspieler, den man nicht in einem Gangster-Film erwartet. Tom Hanks. Die Geschichte beschäftigt sich aber mehr mit den moralischen Fragen des Mafialebens und somit passt die Wahl des Hauptdarsteller wieder wunderbar. Fast ein Familienfilm also. Wären da nicht die Maschinengewehre.

12. City of God

So schön die Bilder auch sein mögen, so schonungslos sind sie auch. Um das harte Leben in einem Armenviertel von Rio aufzuzeigen, besetzte der Regisseur fast ausschliesslich Jugendliche aus eben solchen Favelas. Sie kriegten einen sechsmonatigen Theather-Workshop und konzentrierten sich auf die freie Improvisation, was dann auch meist im Film umgesetzt wurde.

13. The Usual Suspects

Ein Gangster-Film für alle, die nicht nur Explosionen, Blut und Prügel sehen, sondern selbst noch etwas mitdenken wollen. Bis wenige Minuten vor dem Schluss wissen nur die cleversten Ermittler unter euch, wer der wahre Übeltäter ist.

14. Casino

Fast eine Familienangelegenheit. Sowie die Mutter von Regisseur Martin Scorsese als auch seine Tochter haben eine Rolle in diesem Las-Vegas-Geld-Betrug-Macht-Film. Und Robert De Niro kann sich nach acht gemeinsamen Filmen mit Scorsese sicher auch zur Familie zählen.

15. Pulp Fiction

Gibt es überhaupt irgendjemanden, der diesen Film noch nicht gesehen hat? Ausserdem schaffte es Tarantino mit seiner Songauswahl, dass man bereits bei den ersten Takten von mindestens zehn Liedern nun nur noch an John Travolta und Samuel L. Jackson in schwarzen Anzügen denken muss.

16. Lock Stock and Two Smoking Barrels

Es braucht nicht immer das grosse Hollywood, um einen grossen Film hervorzubringen. Guy Ritchie lässt vier kleinkriminelle Freunde von einem Gangster-Desaster ins andere rutschen. Freunde des englischen Humors: dies ist ein Muss für euch.

17. Snatch

Sowas wie der grosse Bruder von «Lock Stock and Two Smoking Barrels». Sprachlich ist der Film eine amüsante Herausforderung. Benicio del Toros jiddischer, Jason Stathams englischer und Brad Pitts «Pikey»-Zigeuner-Akzent lassen einen zwar oft ahnungslos dafür aber sehr unterhalten zurück.

18. The Departed

Ein Undercover-Agent, der einen Mafia-Boss ausspionieren und ein Spion in der Polizei, der den Undercover-Agenten aufspüren soll. Es ist verstrickt. Und genau das macht es so nervenaufreibend gut. Wer sich lieber an Originale als Remakes hält, schaut «Infernal Affairs». Regisseur Scorsese hat sich den erst nach Fertigstellung seines Films angesehen.

19. Donnie Brasco

Schon wieder eine Undercover-Geschichte. Diese ist aber tatsächlich so passiert. Der FBI-Agent Joseph D. Pistone half dabei, 120 Mitglieder der Mafia-Familie Bonanno ins Gefängnis zu bringen. Im Gegenzug erhielt er eine neue Identität.

20. Bonnie and Clyde

Das wohl berühmteste (und bestaussehende) Ganoven-Paar, das als ausserordentlich gefährlich galt, ihre Überfall-Streifzüge jedoch mit einer gewissen Eleganz ausführte. Im Film wird zwar viel geballert, Blut sieht man jedoch keines - oder zumindest nur sehr offensichtlich falsches. Der perfekte Gangster-Film also, den man sich zusammen mit seiner Freundin ansehen kann.