Kendall Jenner, Channing Tatum und co. 10 Stars in Classic Cars!

Altes Blech auf Rädern ist cool und ruft kaum Neid hervor. Das wissen auch berühmte Showstars und lassen sich daher in der Öffentlichkeit gerne mit ihren Oldies blicken. Blick am Abend spielt Paparazzo und präsentiert 10 Stars in ihren Klassikern.

12.11 Uhr , Aktualisiert 12.24 Uhr 36 Reax , 3'636 Views

