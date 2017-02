Reingelegt! Die 6 erfolgreichsten Internet-Trolle Amerikas

iPhones in der Mikrowelle

Im September 2014 wurde iOS 8 veröffentlicht. Und die Trolle des Internet-Forums 4chan witterten die perfekte Gelegenheit, leichtgläubige Apple-Jünger reinzulegen. Mit einer gefälschten Apple-Mitteilung verbreiteten sie die Neuigkeit, dass iPhones mit iOS 8 jetzt auch mit der Mikrowelle aufgeladen werden können. Das neue Feature soll «Wave» heissen und die besten Resultate erzeugen, wenn man das Handy für 60 Sekunden bei 700 Watt auflädt. Das Design sieht typisch Apple aus und viele Amerikaner fielen auf den Streich rein. So viele, dass die Polizei von LA und der Apple Kundendienst Warnungen veröffentlichen mussten. Zu viele Handys sind explodiert oder fingen Feuer. So sah der Fake aus:

Bieber-Fans zum Haare rasieren gebracht

2012 mussten die Belieber leiden. Wieder waren die Trolle von 4chan Schuld. Sie verbreiteten das Gerücht, Justin Bieber habe Krebs. Dazu schrieben sie Fake-News und verbreiteten diese mit Twitter-Accounts, die so aussehen, als wären sie von amerikanischen Zeitungen oder Medienhäusern. Sie bearbeiteten Biebers Wikipedia-Seite und schrieben unzählige Nachrichten in Fan-Foren. Dann pushten sie den Hashtag #BaldForBieber, also GlatzeFürBieber, auf Twitter. Leichtgläubige Bieber-Fans machten bei der Aktion mit und rasierten sich die Haare. Bis sie dann festestellen mussten, dass alles nur ein grosser Witz war. Is it too late now to say sorry?

Pitbull nach Alaska geschickt

Eine Troll-Aktion, bei der alle gewinnen: Die US-Supermarktkette Walmart fragte auf Facebook, in welcher Filiale US-Rapper Pitbull ein kleines Konzert geben soll. Zwei Troll-Meister des Internet-Forums Something Awful rochen die perfekte Gelegenheit. Mit viel Unterstützung aus dem Forum gaben sie Zehntausende Stimmen dem abgelegensten Walmart Amerikas. Er steht in Kodiak, auf einer Insel vor der Südküste Alaskas. Pitbull stand aber zu seinem Wort und reiste in den hohen Norden. Zur grossen Freude der Bewohner Kodiaks. Die halbe Stadt kam zum Konzert des Rappers. Er erhielt einen Schlüssel zur Stadt und einen Bärenspray als Geschenk. Mr. Worldwide hält eben sein Wort. Dale!

Anti-Abtreibungs-Aktivistin getwitterbombt

Charlotte Ostermann gehört zu den Pro-Lifern. Das sind jene Menschen in den USA, die gegen jegliche Form der Abtreibung sind. Sie rief das Projekt «50 Million Names» ins Leben. Es ist eine Webseite, auf der Menschen noch nicht geborenen Kindern einen Namen geben können. Dann twittert ein Bot automatisch eine Nachricht mit dem Namen. Für die Spassvögel von 4chan eine Gelegenheit, Abtreibungsgegnern eins auszuwischen und dazu noch etwas Schabernack zu treiben. Während fünf Monaten (!) schickten Nutzer immer wieder Tweets ab mit Namen, die religiöse Abtreibungsgegner angreifen. Links zu Pornoseiten, «Heil Satan» und andere obszöne Nachrichten fluteten den Twitteraccount. Auf die Spitze trieben es die Trolle, als sie den Twitterbot eine Bombendroung an American Airlines aussprechen liessen, die daraufhin prompt die Polizei verständigten. Da ging der Streich plötzlich etwas zu weit.

Oprah, Dragonball und Penisse

Im September 2008 schmuggelten Trolle des Hacker-Kollektivs Anonymous das Meme «Over 9000» in die grösste aller US-Talkshows, die Oprah Winfrey Show. Nachdem Oprah eine Show über Online-Netzwerke von Pädophilen berichtete, postete ein Anonymous-Mitglied folgendes ins Oprah-Forum: «Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Unsere Gruppe hat über 9000 Penisse und alle haben es auf Kinder abgesehen.» Oprah zitierte den Foren-Post in ihrer Sendung, unter dem Eindruck, dass es sich dabei um einen ernstgemeinten Beitrag eines Pädophilen-Rings handelt. Die Trolle fanden es dann schrecklich witzig, dass Oprah «über 9000 Penisse» gesagt hat. Es hat wohl niemand gedacht, dass die Trolle so geschmacklos sind, um sogar über Kinderpornografie Witze zu machen.

Hillary Clinton und Pepe der Frosch

Der US-Wahlkampf 2016 war wohl das absurdeste politische Schauspiel der letzten Jahre. Meist war es der designierte Präsident Donald Trump, der für ulkige oder verstörende Momente sorgte. Doch auch die Clinton-Kampagne sorgte für Lacher. Nachdem sie auf die exzessive Verwendung des Memes «Pepe der Frosch» durch den Pro-Trump-Forum «The_Donald» auf Reddit aufmerksam geworden ist, veröffentlichte die Clinton-Kampagne eine Erklärung, warum dieser Frosch ein Nazi-Symbol und der Teufel selbst sein soll. Ja, eine Präsidentschaftskampagne hat ernsthaft einem 4chan-Meme einen Artikel gewidmet. Während man die Wirkung von Memes im US-Wahlkampf 2016 nicht unterschätzen darf und es sicherlich einige Neonazis gibt, die sich ernsthaft mit Pepe dem Frosch identifizieren, erreichte diese «Erklärung» vor allem eins: Belustigung für alle «The_Donald»-Nutzer und eine Bestätigung, wie wenig die Clinton-Kampagne die Internet- und Meme-Kultur verstand.

