Rührendes Video-Projekt: Hier wird Skilift-«Büglern» der Arbeitstag versüsst

Im Dezember starteten die drei Schweizer Daniel Schürch, Stefan Pfister und Mirko Schindler ihr Projekt «Change Moments». Ihre erste Aktion: Sie drehten ein Video, wie sie Menschen Zeit schenken - mit versteckter Kamera. Coiffeusen wurde ein Tag voller Termine bezahlt, worauf die glücklichen Auserwählten eine besondere Überraschung erhielten. Das Video wurde auf Facebook und Youtube bereits über 100'000 Mal angeschaut.

Im neusten Video überraschen sie diejenigen, die für uns in den Skigebieten bügeln: Die Skilift-Mitarbeiter. In den kalten Arbeitstag bringen sie etwas menschliche Wärme. Und Fondue-Wärme! Erst stellen sich die Video-Macher am Skilift extra ungeschickt, doch dann kommt die schöne Überraschung. Die «Bügler» freuts sichtlich.

Die neuste «Change Moments»-Aktion zeigt, dass es nicht viel braucht, um anderen Menschen eine Freude zu machen. «Es braucht zwar Mut, auf andere Leute zuzugehen – aber eigentlich ist es so einfach, mit simplen Gesten Leuten den Alltag zu versüssen», sagt Stefan Pfister.

In den nächsten Wochen werden auf Facebook, Youtube und www.changemoments.ch weitere Videos mit versteckter Kamera veröffentlicht, für die das Video-Team quer durch die Schweiz gereist ist.