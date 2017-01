Schweizer Aussteiger malen Mauer an: Mit Farbe gegen Trumps Hass

Es ist ein Hippie-Projekt. Aber das ist in den heutigen Zeiten vielleicht nicht mal das schlechteste. Vor allem in Mexiko. Hierhin hat es den Schweizer Demis (28) verschlagen. Er liess sein bürgerliches Leben als UBS-Kundenberater hinter sich. Heiratete die Mexikanerin Nancy. Pedalte mit dem Velo von Alaska nach Tijuana. Und wurde zum Maler.

«Wir sind fast um die ganze Welt gereist und haben so etwas noch nie gesehen», sagt Demis zu Blick am Abend. Er meint die Mauer. 22 Kilometer Rost, der hier an der Pazifikküste beginnt und die Millionenstädte San Diego (USA) und Tijuana (Mexiko) trennt.

Hier hat Demis gesehen, was die Mauer anrichtet: Sie reisst auch Familien und Freunde auseinander. Neo-US-Präsident Trump will die Mauer um über 3000 Kilometer bis zum Atlantik verlängern. Um illegale Einwanderer abzuhalten. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat darum seinen Antrittsbesuch in Washington gecancelt. Trump hat mit Androhung von Strafzöllen reagiert. Eine Krise zwischen den Nachbarn bahnt sich an.

«Wir wollen ein Stück Liebe zurücklassen.»

Demis und seine Frau Nancy können nicht länger zuschauen. Mit dem lokalen Künstler Enrique Chiu bemalen sie zwei Kilometer rostigen Grenzzaun, welcher hier am Strand beginnt und sich bis ins staubige Hinterland zieht. «Die Mauer macht mich traurig», sagt Demis’ Frau Nancy. «Wir wollen hier ein Stück Liebe zurücklassen.»

Zusammen mit Freiwilligen bemalen sie die rostigen Stäbe. Teils mit Pinsel, teils mit blossen Händen. «Bis anhin haben wir 100 Meter abgedeckt und benötigen 100 weitere Farbeimer, um per 1. April die zwei Kilometer zu erreichen», erklärt Demis. Mit einem Kickstarter-Projekt sammeln die Weltverbesserer nun Geld. Ziel sind 5000 Franken.

Danach ist das Abenteuer für das Aussteiger-Pärchen aber nicht zu Ende. Mit dem Velo gehts weiter Richtung Süden. Über Grenzen ohne Mauern. Fernziel: Patagonien.