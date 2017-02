Sie kroch ins Piercing-Loch: Dieser Frau hängt eine Schlange am Ohr

So was sieht man im Spital nicht alle Tage. Die Amerikanerin Ashley Glawe musste in die Notaufnahme, weil ihr ihre Schlange Bart im Ohrläppchen hängt und einfach nicht mehr rauswill. Auf Facebook berichtete sie mit folgenden Worten über ihre missliche Lage:

«Ich hielt meine #Schlange und dieser #Idiot sah ein Loch, das zufälligerweise in meinem #Ohrläppchen war und dachte, es sei eine gute Idee, es zu #versuchen, da durchzukriechen. Alles passierte SO schnell, dass es schon zu spät war, bevor ich realisierte, was passiert. Jetzt, #glaubtesodernicht, sitze ich in der #Notaufnahme mit #bart in meinem verdammten #Ohr.»

Für alle, die sich wundern: Ihr Ohrläppchen hatte ein so grosses Loch, da sie sonst sogenannte Plugs trägt. Das sieht ohne Schlange so aus:

Die Ärzte befreiten Bart mit einem kleinen Schnitt in Ashleys Ohr und etwas Vaseline. Trotz dieses Vorfalls liebt Ashley ihre Schlange immer noch heiss und innig. Mit diversen Hashtags, (Ashley mag Hashtags), teilt sie mit, dass sie ihrer Schlange alles verziehen hat.