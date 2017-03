Spuren vom verhängnisvollem Kugelhagel inklusive: Tupacs Todes-BMW wird für 1,5 Millionen Dollar verkauft

Nach einem Boxkampf im September 1996 war Tupac Shakur zusammen mit einem Freund in einem schwarzen BMW 760iL unterwegs, als neben ihnen ein weisser Cadillac auftauchte und insgesamt 14 Kugeln abfeuerte. Der damals 25-Jährige wurde in Brust, Becken und Arm getroffen, unter anderem durchschlug eine Kugel seinen rechten Lungenflügel. Sechs Tage nach diesem Attentat erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Bis heute ist der Mord noch ungeklärt.

Nachdem das Auto, in dem Tupac Shakur angeschossen wurde, in den letzten Jahren mehrmals den Besitzer wechselte, kann man den BMW 760iL nun zum ersten Mal öffentlich erwerben. Beim US-Händler «Moments in Time» wird die Luxuskarre für stolze 1,5 Millionen Dollar angeboten. Abgesehen von einem Einschussloch in der Plakette der Fahrgestellnummer, wurde der Wagen mehrfach restauriert. Die Seriennummer zeigt, dass der BMW auf die Plattenfirma «Death Row Records» zugelassen war, bei der Tupac Shakur unter Vertrag stand.

Eine Auktion und Versteigerung kommt nicht in Frage. Wer sich dieses etwas makabere Sammeltstück also zulegen will, kann das hier tun und muss den Millionen-Betrag bar auf den Tisch legen.