Studie zeigt: Erstgeborene sind intelligenter als ihre jüngeren Geschwister

Was ältere Geschwister schon lange ahnten, wurde nun tatsächlich bestätigt: Eine aktuelle Studie der Universität Edinburgh belegt, dass die Erstgeborenen meist schlauer sind als ihre jüngeren Brüder und Schwestern. Dafür wurden fast 5000 Kinder bis zu ihrem 14. Lebensjahr beobachtet. Sie mussten sich alle zwei Jahre einem Lese- und Vokabeltest unterziehen. Bei diesen Tests schnitten die erstgeborenen Kinder deutlich besser ab als ihre jüngeren Geschwister.

Laut den Wissenschaftlern der Universität Edinburgh hängt dies unter anderem mit der Erziehung zusammen. Die Eltern würden sich nämlich mit dem ersten Kind am intensivsten beschäftigen. «Eltern spielen und lesen mehr mit ihnen und geben ihnen so mehr Möglichkeiten, die gedanklichen Fähigkeiten zu fördern», so Dr. Ana Nuevo-Chiquero, Leiterin der Studie. Ein weiterer Grund sei, dass Mütter in der zweiten Schwangerschaft höhere Risiken, wie zum Beispiel Alkoholkonsum, in Kauf nehmen würden.

Doch bevor die älteren diese Studie jetzt ihren jüngeren Geschwistern unter die Nase reiben: Es hat trotzdem durchaus einen Vorteil, nicht der Erstgeborene zu sein. Eine Studie aus Schweden beispielsweise belegt, dass ältere Geschwister im Schnitt mehr zu Übergewicht neigen und ungesünder leben als ihre jüngeren Geschwister.

