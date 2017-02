Süsses Valentins-Geschenk: Justins Liebe geht um die Welt

Justin Tonacao aus Cebu, Philippinen, und seine Freundin Krystle feiern diesen Valentinstag ihr zehnjähriges Jubiläum. Als wäre das noch nicht speziell genug, will Justin gleich noch um die Hand seiner Liebsten anhalten. Da er für den Verlobungsring sein ganzes Erspartes ausgegeben hat, kann er ihr kein grosses Valentinstagsgeschenk mehr kaufen. Also hat er sich etwas Spezielles einfallen lassen.

Während der letzten Wochen platzierte er in den Kommentar-Spalten grosser Facebook-Seiten einen Aufruf. Leute aus aller Welt sollen auf einen Zettel folgende Nachricht schreiben: «Krystle, Justins Liebe für dich ist so gross, dass sie bis nach hier gelangt ist.» Den Zettel fotografieren sie dann an einem Ort mit schöner Aussicht. Wir fanden Justins Idee so herzig, dass wir ihm auch ein Foto schickten:



Wir kamen mit Justin ins Gespräch (via Facebook Manager). Bisher hat er über 78 Bilder erhalten, die er zu einem schönen Video zusammenschneiden will. «Die Idee kam mir, als ich ein lustiges Video geschaut habe und in den Kommentaren jemand nach eben solchen Bildern mit einer Nachricht gefragt hat», erklärt Justin blickamabend.ch. Erst fragte er nur Familie und Freunde, doch dann traute er sich ebenfalls, auf Facebook nachzufragen. «Vor allem aus den USA erhielt ich viele Bilder. Aber auch aus anderen Ländern schickten mir Leute Nachrichten», erzählt Justin.

Seine Freundin Krystle wird sich sicher über sein einfallsreiches Geschenk freuen. Justin hat uns versichert, er wird uns auf dem Laufenden halten. Wir drücken ihm bei seinem Antrag den Daumen!