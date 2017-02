«Ich sehe schwarz für unser Land»: SVP-Hofstetter wettert gegen erleichterte Einbürgerung

Als dunkelhäutiger SVP-Politiker erregte Naveen Hofstetter (35) schon öfters Aufsehen. In den sozialen Netzwerken sorgt der Aargauer aktuell für hitzige Diskussionen – aber auch für Lacher.

In einem Video, das er gestern auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, wettert der Aargauer gegen die aktuelle Initiative für die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration. «In naher Zukunft werden es all die schwarzen Köpfe sein, die uns derzeit aus dem afrikanischen Staat bewandern, die dann auf der Einbürgerungsrampe anstehen», sagt er darin. Und er sehe schwarz für die Schweiz, wenn das Land mit seiner Einbürgerungspolitik so weiterfahre. «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist dann eigentlich noch Schweizer im ganzen Land?», fragt er, worauf tosender Applaus folgt.

Das Video ging schnell viral und hat es auch auf einige Schweizer Meme-Seiten wie Swissmeme und Hajdgenoss geschafft, die sich über den Inhalt der Rede lustig machen. Auch in den Kommentaren wird der gebürtige Inder mehrheitlich ausgelacht, oder als unfreiwilliger Komiker bezeichnet. Man könne ihn nicht ernstnehmen und er solle doch selbst einmal in den Spiegel schauen, liest man in den Kommentaren zum Video.

Es ist nicht das erste Mal, dass das SVP-Mitglied aus Rothrist (AG) für Aufsehen sorgte. 2011 erklärte er in einer Debatte über die Initiative zur Begrenzung der Einwanderung: «Ich ärgere mich schwarz über die vielen Einbürgerungen mit unaussprechlichen Namen in meinem Wohnort.»

Der 35-Jährige wurde als Kind von einem Schweizer Ehepaar adoptiert. Er bezeichnet sich selbst als stolzer Schweizer – und Aargauer.

Hofstetter war für eine Stellungsnahme nicht erreichbar.