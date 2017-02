Tipps unserer Leser: Hier gibts die besten Kebabs der Schweiz

1. Ayverdi's, Zürich

Ganz klarer Gewinner der Umfrage sind die Restaurants der Brüder Ayverdi. Sie haben hohe Ansprüche an ihr Lokal und Essen. In der Gourmet-Kebap-Auswahl gibt es zum Beispiel einen Kebab mit Trüffel oder mit Frischkäse und Honig. Klingt im ersten Moment seltsam, schmeckt aber ziemlich gut. Die Qualität hat seinen Preis. Ein Trüffel-Kebab kostet 24 Franken. Die Kunden bezahlen allerdings gerne für die Qualität. Das Ayverdi's ist zu Essenszeiten immer gut gefüllt und bekam mehrere Hundert Likes in unserer Umfrage. Die zwei Filialen stehen in Oerlikon und Neuaffoltern.

2. Istanbul Kebab, Winterthur

ZHAW-Studenten und Winterthurer lieben beide den Istanbul Kebab am Ende der Marktgasse. Der sympathische Familienbetrieb packt richtig viel Fleisch in den Dürüm und vor allem in die Dönerbox. (Abgebildet ist die «Mini-Version».) Und jeder fiel schon mal auf den «durch die Glasscheibe hindurch»-Trick rein.

3. Dogan's, Luzern

Neben der Migros Tribschen steht das Bistro Dogan's. Die Dogan-Fans drückten am motiviertesten ihre Liebe zum Lokal aus. Nach einem Spaziergang am See kann man sich also beim nächsten Luzern-Ausflug noch einen feinen «Kebi» gönnen. Kunden schätzen kleine Details wie die Erfrischungstücher.

4. Yildirim's Snack Haus, Langenthal

5. Venezia, Bümpliz (Besonders der Kebab-Teller)

6. Memo, Zürich Altstetten

7. Bahnhofimbiss, Dübendorf

8. Bahnhof, Thalwil

9. Dietikon, Alibaba

10. Bals, Baden / Isbilir, Basel

Kebab-Häuser aus kleineren Gemeinden haben es bei solchen Umfragen schwer. Hier sind noch einige Lokale, die ebenfalls viele Kommentare erhielten.

Orient Kebab, Gossau SG

Sizin, Emmenbrücke BHF

Calypso Takeway, Wil SG

Steingrill, Aarau

Tasty, Uster

Ararat, Zürich

Grenz Kebab (Österreich)

Hier gehts zum Facebook-Beitrag mit allen Antworten. Die Rangliste haben wir auf Basis der meisten Likes erstellt.