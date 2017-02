Wahre Helden: 14 Tiere, die Menschenleben gerettet haben

1. Mehrere Delfine retteten vier Menschen vor einem weissen Hai

2004 rettete in Neuseeland ein Schwarm von Delfinen vier Menschen vor einem weissen Hai. Sie bildeten einen Kreis und schwammen um die Menschen herum. Diese dachten erst, sie wollten nur spielen, doch dann realisierten die Schwimmer, dass die Delfine einen weissen Hai daran hinderten, an sie heranzukommen. Ein Badmeister bestätigte später, vom Strand aus den Ring aus Delfinen und den Hai gesehen zu haben.

2. Drei Löwen retteten ein Mädchen

2005 geschah etwas Aussergewöhnliches in Äthiopien: Ein zwölfjähriges Mädchen wurde auf dem Schulweg von vier Männern entführt. Ein paar Tage später tauchten am Ort, wo das Mädchen festgehalten wurde, drei Löwen auf, die die Männer verjagten. Die Löwen blieben bei dem Mädchen, bis die Polizei sie fand - ohne sie zu verletzen. Laut Experten könnten die Löwen das Mädchen verschont haben, weil ihr Weinen dem von Löwenjungen ähnelte.

3. Ein Hund rettete einen Mann vor dem Ertrinken

Im März dieses Jahres wurde ein Labrador namens Nanook zum Helden, als er an einem Strand in Malaga, Spanien als Einziger sah, dass ein älterer Mann am Ertrinken war. Er zog sein Herrchen zu dem Ort und machte ihn auf den Mann aufmerksam. Sein Herrchen holte sofort Hilfe und der Mann konnte gerettet werden.

4. Ein Schwein rettete eine Frau, die einen Herzinfarkt hatte

1998 erlitt Jo Ann Altsmann einen Herzinfarkt in Pennsylvania, USA, als sie allein im Haus ihrer Tochter war. Allein, bis auf das Hängebauchschwein ihrer Tochter: Dieses rannte nämlich zur Strasse vor dem Haus und legte sich auf die Strasse, um den Verkehr zu stoppen und Hilfe zu holen. Nach einiger Zeit hielt ein Mann an und folgte ihm zurück ins Haus, entdeckte Altsmann und rief die Ambulanz. Die Frau konnte so dank dem Schwein gerettet werden.

5. Ein Hirsch rettete eine Frau vor einem Angreifer

Im Februar 2012 wurde in Ohio, USA eine junge Frau auf dem Heimweg von einer Party von einem Unbekannten verfolgt und angegriffen. Der Mann zog sie hinter einen Stein und versuchte, ihr ihre Tasche wegzunehmen als plötzlich ein Hirsch aus dem Busch auftauchte. Er hatte wahrscheinlich in der Nähe geschlafen und war aufgewacht wegen des Lärms. Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht. Die Frau war zum Glück nicht ernsthaft verletzt und rief die Polizei.

6. Ein Hase rettete einem Mann das Leben

Der Engländer Simon Steggall leidet schon seit seiner Kindheit an Diabetes. Eines Tages sass er vor dem Fernseher und wurde ohnmächtig, weil sein Blutzuckerspiegel gefährlich tief war. Sein Hase Dory merkte, dass mit ihm etwas nicht stimmte, hüpfte auf seine Brust und begann zu hopsen. Steggalls Frau bemerkte das ungewöhnliche Verhalten des Hasens, merkte ebenfalls, dass mit Simon etwas nicht stimmte, und rief die Ambulanz. Die Ärzte meinten, dass der Hase Steggalls Leben gerettet habe - ohne ihn wäre er wohl bald ins Koma gefallen.

7. Ein Hund rettete sein Frauchen vor dem Ersticken

Der Golden Retriever Toby rettete 2007 das Leben seines Frauchens Debbie Parkhurst, indem er auf seiner Brust auf und ab sprang, als es am ersticken war, wie Parkhurst «NBC News» erzählte. Sie hatte gerade einen Apfel gegessen, von dem ihr ein Stück im Hals stecken blieb. Mit dem Druck von Tobys Körper löste sich das Apfelstück aus ihrem Hals, und Parkhurst konnte wieder frei atmen.

8. Ein Papagei rettete ein Mädchen vor dem Ersticken

2009 bemerkte der Papagei Willie während des Familienfrühstücks, dass dem kleinen Mädchen Hannah Essen im Hals stecken geblieben war und das Mädchen keine Luft mehr bekam. Willie begann, mit seinen Flügeln zu flattern und schrie «Mama, baby!» Die Mutter, die soeben aus dem Zimmer gegangen war, hörte seine Warnung, realisierte, was los war und übte am Mädchen ein Heimlich-Manöver aus, was dem kleinen Mädchen das Leben rettete.

9. Biber retteten einen kleinen Jungen vor dem Erfrieren

Der kanadische Junge Rheal Guindon verlor seine Eltern bei einem tragischen Unglück während des Campens, mitten in der Wildnis. Er musste die Nacht draussen, ohne jeglichen Schutz und bei tiefen Temperaturen verbringen. Plötzlich spürte er, wie sich ein Fellknäuel an ihn schmiegte und ihn wärmte. Er ging davon aus, dass es ein Hund sei, und schlief weiter. Als er am morgen aufwachte, sah er laut eigenen Aussagen, dass es drei Bieber waren, die sich während der Nacht an ihn gekuschelt hatten. Der Junge schaffte es, am Morgen bis zur nächsten Stadt zu laufen. Die Polizei meinte zum Fall, dass ihn die Bieber während der Nacht wohl vor dem Erfrieren gerettet hätten.

10. Ein Gorilla-Weibchen rettete einen Dreijährigen, der im Zoo in ihr Gehege gefallen war

1996 fiel bei einem Zoobesuch in Chicago ein dreijähriger Junge in das Gorilla-Gehege. Er verlor durch den sechs Meter tiefen Fall das Bewusstsein. Ein Gorilla-Weibchen namens Binti Jua hob den verletzten Jungen auf, wiegte ihn und brachte ihn zu Zoowärtern, denen sie das Kind schliesslich übergab. Der Junge wurde ins Spital gebracht und erholte sich von seinem Sturz.

11. Ein Hund opferte sein Leben für seine Familie

2014 opferte ein Schäferhund namens Noah sein Leben für seine Familie, als diese in Atlanta, USA plötzlich von einem Fremden mit einer Pistole angegriffen wurde. Die Familie sass mitsamt Hund im Auto und wollte sich vom Einkaufen auf den Heimweg machen. Plötzlich wurde das Auto mehrmals angeschossen. Noah sprang aus dem Fenster und fing mehrere Kugeln ab. Der Angreifer ergriff die Flucht. Noah erlitt schwere Verletzungen und starb wenige Minuten später.

12. Ein Beluga rettete einen Taucher vor dem Ertrinken

Die 26-jährige Yang Yun nahm 2009 an einem Tauchwettbewerb im «Polarland Aquarium» in Harbin, China teil. Bei dem Wettbewerb wurde ohne Ausrüstung in eiskaltem Wasser getaucht. Unter Wasser erlitt Yang Yun heftige Krämpfe in den Beinen, was sie daran hinderte, an die Wasseroberfläche zu schwimmen. Ein Beluga, auch unter dem Namen Weisswal bekannt, merkte, dass die junge Frau in Schwierigkeiten war, und brachte sie an die Oberfläche, indem er sie mit seinem Kopf nach oben stiess.

13. Ein Seelöwe rettete einen Teenager vor dem Ertrinken

Im Jahr 2000 wollte sich der amerikanische Teenager Kevin Hines das Leben nehmen. Er sprang von der Golden Gate Bridge in San Francisco. Doch ein Seelöwe rettete ihm das Leben, indem er den Körper des Teenies über Wasser hielt, bis die Polizei eintraf und den Jungen, aus dem Wasser holte. Eine Frau hatte gesehen, wie er von der Brücke gesprungen war und sofort die Polizei alarmiert - deswegen wusste sie, wo sich Hines befand. Doch Hines ist überzeugt, dass er ohne die Hilfe des Seelöwen, der ihn immer wieder an die Wasseroberfläche gestossen hatte, nicht überlebt hätte. Wie er «Telegraph» erzählte, hätte er sich selber nicht über Wasser halten können.

14. Ein Delfin rettete einen Jungen vor dem Ertrinken

Im August des Jahres 2000 wurde ein Delfin zum Held, weil er einen 14-jährigen Jungen vor dem Ertrinken rettete. Der Junge war vor der Küste von Manfredonia, Italien unbemerkt aus dem Boot seines Vaters gefallen. Da er nicht schwimmen konnte, ging er unter. Der Delfin bemerkte den Todeskampf des Jungen und stiess ihn zurück zum Boot, wo ihn sein Vater wieder an Bord holen konnte. Den lokalen Behörden war der Delfin bekannt; sein Name sei Filippo, er lebe schon seit langem im Meer vor Manfredonia und sei ein wahrer Touristen-Magnet. Leider starb Filippo 2004; weshalb, ist unklar.