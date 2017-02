Welcher Typ bist du? So unterschiedlich ticken Hunde- und Katzenmenschen

Bist du eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch? Die Antwort darauf soll mittlerweile genau so viel Rückschlüsse zur Analyse der Persönlichkeit eines Menschen geben wie seine politische Einstellung oder sein Beruf.

Welche Charaktereigenschaften denn nun den Bello- bzw. den Büsi-Liebhabern allgemein zugeschrieben werden können, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Psychologe Samuel Gosling von der University of Texas in Austin hat sich zusammen mit seinem Team genau dieser Frage gewidmet, wie «Spektrum.de» berichtet.

Gesellig oder verletzlich?

Für seine Studie hat er mehr als 4500 Personen untersucht. In einer Online-Umfrage wandte Gosling das so genannte Fünf-Faktoren-Modell an, welches heute als Standardinstrument in der Psychologie verwendet wird. Dieses beschreibt den Charakter eines Menschen anhand der Werte, die er auf den fünf Skalen Offenheit für (neue) Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit (Disziplin, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Perfektionismus) Extraversion (Geselligkeit und Optimismus), Verträglichkeit (Uneigennützigkeit, Kooperation, Empathie, Rücksichtnahme) und Neurotizismus (Emotionale Labilität und Verletzlichkeit) erzielt.

Emotional labile Katzen-Fans

Diejenigen Personen, die sich selbst als Hundemenschen bezeichneten, erwiesen sich im Schnitt als gewissenhafter, extravertierter und verträglicher. Das bedeutet, sie sind zuverlässiger, organisierter, geselliger, verständnisvoller, nachgiebiger und hilfsbereiter.

Katzenmenschen wiederum schnieden in den Skalen Offenheit und Neurotizismus besser ab. Sie sind also neugieriger, fantasievoller und hinterfragen eher mal die gegebenen Normen und Werte. Gleichzeitig sind sie aber emotional labil und kämpfen mit Ängsten und Unsicherheit.