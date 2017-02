WhatsApp-Gruppe aufgeflogen: Deutsche Schulkinder führen Nazi-Chat

Sie hatte Namen wie «Schwarzer Humor», «Schwarzer Tumor» und zuletzt «Arische Bruderschaft». Die Staatsanwaltschaft München hat dank aufmerksamen Eltern eine Whatsapp-Gruppe entdeckt, auf der sich Schüler rechtsradikale Inhalte schickten. Dies berichtet die «Süddeutsche». Die Kinder begrüssten sich mit «Heil Hitler», lachten über Judenwitze oder schickten sich rechte Sprüche. Bis zu tausend Nachrichten pro Tag wurden im Chat, der 179 Mitglieder umfasste, getippt.

Im Gegensatz zu sonstigen Schulhaus-Chats, in denen auch gelegentlich geschmacklose Inhalte oder pornografisches Material verschickt wird, waren die Mitglieder der «Arischen Bruderschaft» nicht an der selben Schule. Im echten Leben kannten sich die wenigsten. Viele leben nicht mal in Deutschland.

Aufgeflogen ist der Chat, als ihn die Eltern eines 14-jährigen Jungens zufällig auf seinem Handy entdeckten. Sie meldeten sich bei der Polizei und sprachen mit ihrem Sohn intensiv über das Thema. Laut den Eltern sollen Nazi-Gruppierungen durch den Chat aktiv Mitglieder rekrutiert haben. Die Polizei hat allerdings keine Verbindung zu bekannten rechtsradikalen Vereinen festellen können. Der Sohn wurde angezeigt und von einem Jugendgericht mit 25 Stunden historischer Literatur über die Nazi-Zeit bestraft.