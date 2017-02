Wie gut warst du? So geht das perfekte Snake-Spiel

Gute Neuigkeiten für alle Nostalgie-Fans. Das Nokia 3310 kommt zurück auf den Markt. Die finnische Firma HMD möchte das Kult-Handy Ende Februar neu lancieren. Kosten soll es 59 Euro (63 Franken).

An den «Handy-Knochen» von Nokia haben wir fast nur gute Erinnerungen. Es war beinahe unzerstörbar, der Akku hielt etwa zwei Wochen und das Beste – man konnte damit Snake spielen! Nichts hat uns damals süchtiger gemacht als dieser verflixte Wurm, der ja nicht in die Wand fahren oder sich selbst in den Schwanz beissen durfte.

Kannst du dich noch erinnern, was dein persönlicher Snake-Rekord war? Egal wie gut du warst, du warst bestimmt nicht so gut wie dieser Spieler hier. Auf einem Gif hat er die perfekte Snake-Spielrunde festgehalten – so lange, bis der ganze Bildschirm nichts als Schlange ist.

Beeindruckend! Da kriegt man gleich Lust, sein altes Nokia aus der Schublade zu kramen und drauf los zu spielen. Wer es nicht aufbewahrt hat, kann warten, bis das Nokia 3310 endlich wieder im Verkauf ist.

