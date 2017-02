9 spannende Fakten über das Raubtier aus dem Norden: Wusstest du, dass das Eisbärenfell farblos ist?

9 spannende Fakten über das Raubtier aus dem NordenWusstest du, dass das Eisbärenfell farblos ist?

Am heutigen Tag des Eisbären wird das grösste an Land lebende Raubtier der Welt gefeiert. Was du sonst noch über ihn wissen solltest.

08.55 Uhr , Aktualisiert 09.43 Uhr 690 Reax , 432 Views

teilen teilen teilen