Wir wollten von unseren Facebook-Fans wissen, wo man in der Schweiz den leckersten Kebab essen kann. Klarer Gewinner der Umfrage sind die Lokale der Brüder Ayverdi. Mehrere Hundert Likes gab es für die Restaurants in Zürich Oerlikon und Neuaffoltern. Die Brüder haben hohe Ansprüche an ihr Essen.

«Wir setzten stark auf die Produkteentwicklung. Den Trüffel-Kebab haben wir mit einem Gourmet-Koch erarbeitet», erklärt Ali Ayverdi. Innerhalb von etwa drei Monaten entstand der Bestseller. Blick-Journalistin Ramona de Cesaris testete den Luxus-Kebab und ist begeistert: «Man schmeckt den Trüffel mega gut raus, der Kebab ist wirklich mega fein. Der Preis lohnt sich. Ich empfehle euch, mal so einen Trüffel-Kebab zu probieren.»