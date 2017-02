Zum Nationalfeiertag: Top 10 Fakten über Kuwait

1. Verlegter Nationalfeiertag

Bis 1963 feierte Kuwait seinen Nationalfeiertag am wirklichen Tag ihrer Unabhängigkeit, dem 19. Juni. 1963 verschoben sie diesen jedoch auf den 25. Februar, um der brütenden Hitze im Juni aus dem Weg zu gehen.

2. Nationalheld

Der 25. Februar ist das Datum, an dem Abdullah Al-Salim Al-Sabah 1950 Staatsoberhaupt (Emir) wurde, weswegen man den Nationalfeiertag genau auf dieses Datum verlegt hat. Seit 2011 ist auch der nächste Tag ein inoffizieller Feier-/Gedenkstag, da die letzten bewaffneten Truppen des Iraks Kuwait am 26. Februar 2011 verliessen.

3. Öl

Kuwait verfügt über das fünftgrösste Erdölvorkommen der Welt. Rund 10% aller Ölreserven liegen unter den Böden des Landes. Das schwarze Gold katapultiert Kuwait auf Bruttoinlandsprodukt pro Kopf-Rankings auf die vorderen Plätze. So stand das Land 2013 mit 47'639 Dollar nur einen Platz hinter Österreich auf Platz 12 der Welt.

4. Nationaltier

Der Falke ist der Nationalvogel Kuwaits. In vielen arabischen Ländern wird der Falke immer noch hoch verehrt, da er schon seit langer Zeit als Königssymbol gilt. Dies, weil sein Anblick angeblich die Kraft hat «andere Vögel zu lähmen, wie das Angesicht des Pharaos dessen Feinde».

5. Kamelrennen

Im Jahre 2006 wurde Kuwait zum ersten Land der Welt, das «Kamelrennen» als offiziellen Sport anerkannte. Dabei treten mehrere mit ferngesteuerten Roboter-Jockeys besetzte Kamele gegeneinander an.

6. Kein eigenes Wasser

Kuwait ist das einzige Land der Welt ohne eigene Wasserreserven wie Flüsse oder Seen. Trinkwasser muss energieaufwendig in Meerwasserentsalzungs-Kraftwerken aufbereitet werden oder wird importiert. Trotzdem wurde 2005 ein erster Rasen-Golfplatz eröffnet, was für Diskussionen sorgte.

7. Keine Party an Ramadan

Am Ramadan ist es in Kuwait gesetzlich untersagt, bei Tageslicht zu essen, zu trinken, zu tanzen oder laute Musik zu hören.

8. Bildung und Gesundheit

Die rund 4 Millionen Bewohner Kuwaits sind durch ein umfassendes Sozialversicherungssystem abgesichert. Das kostenlose Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt und auch die Grundschule ist kostenfrei und Pflicht für alle 6- bis 14-jährigen. Die Analphabetenrate ist stark Rückläufig und stand zuletzt bei etwa 6% (2004).

9. Weniger Frauen

Mit 57% übersteigt der Anteil der Männer den der Frauen erheblich. Grund dafür sind die vielen zugewanderten männlichen Arbeitskräfte aus den Nachbarländern Irak und Iran.

10. Kein Gleisverkehr

In Kuwait gibt es keine Gleise geschweige denn Züge. Auf dem Land kommt man nur mit dem Auto von Ort zu Ort, in den Städte fahren ausschliesslich Busse.

