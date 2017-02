Schönen Feierabend! 11 Gründe, heute eine Stange zu trinken

1. Bier verlängert Leben

Menschen, die ein oder zwei Gläser Bier täglich trinken, leben länger. Das ergab eine Analyse von immerhin 50 Studien! Dafür verantwortlich sind die Herzschutzstoffe im Bier.

2. Bier macht dünn

Der Mythos des Bierbauchs hält sich hartnäckig – zu Unrecht! Studien belegen, dass Biertrinken keine Auswirkungen auf den Körperumfang hat. Der beliebte Gerstensaft enthält reichlich Mineralstoffe, die vom Körper sehr schnell umgesetzt werden können. Hinzu kommt: Bier enthält kaum Zucker, hat sehr wenig Kalorien und regt den Stoffwechsel an.

3. Bier senkt Krankheitsrisiken

Biertrinker bekommen seltener einen Herzinfarkt. Der enthaltene Alkohol spült überschüssiges Cholesterin aus Zellen und Blutgefässen und verringert so die Gefahr von Bluthochdruck und die Bildung von Blutgerinnseln. Selbst Typ 2 Diabetes («Alterszucker») soll dadurch seltener auftrete. Der Körper kann Insulin, das Blutzucker senkende Hormon, besser verwerten.

4. Bier ist eine Nährstoff-Bombe

Bier ist ein vitaminreiches Naturprodukt, das ohne jegliche chemische Zusatzstoffe produziert wird. Durch seinen Hefe- und Malzgehalt enthält es grosse Konzentrationen der wichtigsten B-Vitamine und dazu mehr als 30 Nährstoffe und Spurenelemente wie Eisen, Magnesium und Zink.

5. Bier bekämpft Krebs

Bier enthält Polyphenole. Das sind Stoffe, die Tumore vorbeugen, indem sie aggressive freie Radikale aus dem Körper fischen. Das Haupt-Polyphenol heisst Xanthohumol. Sein Vorteil: Es hemmt die Proteine, die ein bereits entwickelter Tumor für sein Wachstum benötigt. Mehr als zwei Flaschen täglich bringen allerdings den gegenteiligen Effekt.

6. Bier stärkt das Gedächtnis

Ein bis zwei Gläser Bier am Tag halten das Gehirn im Alter fit. Das ist das Ergebnis einer amerikanischen Studie, die mehr als 12'000 Frauen beobachtet hat. Zudem hilft Xanthohumol auch Alzheimer zu verhindern. Und zwar stärker als die bisher gefundenen Antioxidantien in Wein, Grünem Tee und Sojaprodukten.

7. Bier beugt Nieren- und Gallensteinen vor

Menschen, die mässig Bier trinken, haben weniger Probleme mit den Verdauungsorganen Magen, Nieren und Galle. Denn Bier enthält wenig Kalzium und viel Magnesium, was der Bildung von Gallensteinen und Nierensteinen vorbeugen kann.

8. Bier verbessert das Gehör

Wer in jungen Jahren ab und zu ein Bierchen geniesst, hört im Alter besser. Das ist das Ergebnis einer amerikanischen Studie, die sich mit dem Einfluss von Alkohol auf das Gehör beschäftigt hat. 4,2 Liter Bier wöchentlich sei die ideale Menge, um das Risiko eines altersbedingten Gehörverlustes um fast 40 Prozent zu senken.

9. Bier macht schön

Die B-Vitamine im Bier haben eine stärkende Wirkung auf Haare, Haut und Nägel. Die enthaltene Bierhefe im Speziellen regt die Zellneubildung an, verfeinert die Poren und stärkt das Bindegewebe, wodurch die Faltenbildung gebremst wird. Bier kann auch direkt über den Kopf gekippt werden, um stumpfem Haar seinen natürlichen Glanz zurück zu geben.

10. Bier macht glücklich

Wie Wissenschaftler der Universität Indiana herausgefunden haben, sorgt Bier für beste Party-Laune – und zwar nicht wegen des Pegels! 49 männliche Probanden sollten eine geringe Menge trinken, die keinerlei Wirkung zeigte und auch nicht im Blut nachgewiesen werden konnte. Dabei wurde die Dopamin-Ausschüttung der Studienteilnehmer gemessen. Ergebnis: Die Ausschüttung des Botenstoffs, der beim Menschen Körperreaktionen wie Wohlbefinden, Lebensfreude, Mut und Vergnügen auslöst, steigerte sich, sobald die Testpersonen das Bier nur probierten.

Biertrinken hat Tradition

Insgesamt 659 Brauereien gibt es in der Schweiz. «Bier ist Emotion und Kultur, Vielfalt und Überraschung, Kreativität und Pioniergeist», schreibt der Schweizer Brauerei-Verband. Am Tag des Schweizer Bieres werde jedes Jahr Bier zelebriert und «Bierkultur und Brauereitradition» erlebbar gemacht. Dazu bieten unsere Brauereien heute verschieden Aktivitäten an.

In diesem Sinne: Prost mitenand!