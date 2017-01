Waffennarr Roger S. (†33) dreht bei Razzia in Rehetobel AR durch: Er schoss dem Polizisten mitten ins Herz

Roger S.* (†33) ist der Schütze von Rehetobel AR. Während einer Hanf-Razzia zückte der 33-Jährige unvermittelt eine Waffe. Er schoss auf zwei Ausserrhoder Kantonspolizisten (29 und 37). Beide wurden schwer verletzt. Den jüngeren Beamten traf der Schütze mitten ins Herz. Diagnose: Herzsteckschuss! Polizeikommandant Reto Cavelti sagt zum Zustand des Polizisten: «Es war ein Worst-Case-Szenario. Der Kollege kämpft um sein Leben. Wir hoffen mit aller Energie, dass er den Kampf gewinnt.»

Der 33-Jährige Schütze ist als Waffennarr in der ganzen Region bekannt. Schon am Ostermontag im Jahr 2003 drückte S. ab, verletzte drei Personen mit einer abgesägten Schrotflinte (siehe Box). Trotzdem sah gestern alles nach einem Routineeinsatz aus. Roger S. wurde verdächtigt, eine Hanf-Indooranlage zu betreiben. Deshalb wurden sein Wohnort und ein Schopf in der Nähe durchsucht. Roger S. hat sich laut den zuständigen Beamten «äusserst kooperativ» verhalten, obwohl die Polizisten tatsächlich Material zum Betrieb einer Hanf-Indooranlage fanden. Als die Untersuchung des Schopfs schon fast abgeschlossen war, zog Roger S. eine Waffe. Der Kommandant: «Es kam zu einem Schusswechsel.» Woher S. plötzlich eine Waffe hatte, ist für die Polizei ein Rätsel.

Roger S. wollte nicht aufgeben

Ein Nachbar sagte gegenüber BLICK, dass sich der Täter nach dem Schusswechsel in den Schopf zurückzog – und von dort wohl flüchten konnte. Fest steht: Die Polizei findet den Schützen an seinem Wohnort. Roger S. wollte nicht aufgeben. «Die linke Hand steckte in seiner Hosentasche, dazu drohte er, dass er Sprengstoff im Rucksack habe», sagt Staatsanwalt Bruno Werlen.

Es folgte ein stundenlanger Nervenkrieg. Die Polizei will kein weiteres Blutvergiessen riskieren. «Die Zeit spielte für uns», sagte Polizeisprecher Hanspeter Saxer. Doch Roger S. beruhigte sich nicht. Als es eindunkelt, nach mehreren Stunden, wird ein Polizeihund vorgeschickt. Da erschiesst sich Roger S. selber. Sprengstoff wurde beim militärisch gekleideten 33-Jährigen nicht gefunden. Aber eine zusätzliche Handfeuerwaffe und mehrere Magazine mit Munition. Die Ermittler gehen – wegen der Vorstrafen von S. – davon aus, dass er sich die Waffen illegal beschaffte.