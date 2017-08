«Fettkiller»-Fitness: HIIT - Das Geheimrezept der Promis

Es ist menschlich, den Weg des geringsten Widerstands gehen zu wollen. Gerade bei Sport sucht man oft nach Ausreden. Es kostet viel Überwindung, abends nach der Arbeit ins Fitness-Studio zu gehen und sich gegen Gemütlichkeit und Unterhaltung vor dem Fernseher zu entscheiden. Die gute Nachricht: mit «HIIT» (high-intensity interval training) kann man innerhalb kürzester Zeit gezielt seine Ausdauer steigern, den Muskelaufbau fördern und natürlich maximal Kalorien verbrennen.

Einige Promis behaupten zwar, mit ihrem Aussehen genetisch gesegnet zu sein. Andere dagegen geben offen zu, hart für ihren Körper trainieren zu müssen. Personal Trainer, Ernährungsberatung, strenge Trainingspläne und Diäten gehören dabei zum Alltag. Wenn man Berühmtsein jedoch nicht als seinen Vollzeitjob bezeichnen kann, braucht es eine einfachere Lösung, die weniger Zeit in Anspruch nimmt. Diese lautet: hochintensives Intervalltraining.

Wie funktioniert HIIT?

Beim HIIT wechseln sich hochintensive Belastungen mit aktiven Pausen ab. Üblich ist eine starke Belastung von 15-60 Sekunden (je nach sportlicher Verfassung der Person) und eine etwa halb so lange, aktive Pause. Dabei gibt es keine festen Regeln - es können beliebige Übungen als Intervalle zusammen gestellt werden. Beispielweise stellt man sich acht Intervalle zusammen und macht damit drei Durchgänge. Die Übungen - z.B. Sprint, Squats oder Liegestütze - kann man selber kombinieren. Somit kommt man schnell auf ein Trainingsprogramm von ca. 15-20 Minuten und verbrennt damit mehr Kalorien als beim gewöhnlichen Fitnesstraining, welches meistens länger dauert.

Der grosse Vorteil

Dieses Powertraining lässt uns mehr Körperfett verbrennen als das übliche Ausdauertraining. Die Übungen in den kurzen Intervallen bringen unseren Körper so an seine Grenzen, dass er überdurchschnittlich viel Sauerstoff braucht und damit den Stoffwechsel kräftig anregt. Um sich nach dem Intensiv-Training wieder zu erholen, wendet der Körper viel Energie auf, was Spezialisten als «Nachbrenneffekt» bezeichnen. Der Körper verbrennt also noch acht Stunden nach dem Training, während wir bereits auf dem Sofa liegen oder tief schlafen, weiterhin Fett. Zu guter Letzt kann man HIIT auch zu Hause und auch ohne Gewichte trainieren.

Daher wundert es uns kaum, dass Supermodels wie Karlie Kloss auf diese Trainingsmethode schwören.

#fitnessfriday at the one & only @dogpound A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss) on Apr 7, 2017 at 1:25pm PDT

Obwohl das hochintensive Intervalltraining sehr, nun ja, intensiv ist, überwiegen die Vorteile stark. Die Qual dauert weniger lange und bringt schnellere Resultate - ein fairer Kompromiss, finden wir.

Darauf sagen wir «Adieu!» zu faulen Ausreden und beginnen schon mal, ein Paar Übungsreihen aufzustellen.

Mit dieser Gratis-App das HIIT-Workout ganz einfach selber ausprobieren: «Interval Timer - Timing for HIIT Training and Workouts» by Deltaworks