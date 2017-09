Bacon-Avocado-Ei

Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass er sich tatsächlich meldet. Jener Mann, der mich wortlos und meine Indiskretion grosszügig ignorierend während 25 Minuten Tasty-Kochvideos auf seinem Handy mitschauen liess. Am Dienstag hatte ich von den heimlichen Blicken auf sein Display berichtet. Und ich hätte alles dafür gegeben, zu wissen, für was für ein Menü er sich nach diesem Tasty-Binge-Watching entschieden hatte. «Werte Frau Walder», schrieb der Grauhaarige mit der kleinen runden Brille, «ich vermute mal, Sie sassen kürzlich neben mir. Ich gebe es zu, Kochvideos gehören neben der römischen Geschichte und einer guten Tabakpfeife zu meinen grossen Leidenschaften. Es mag damit zusammenhängen, dass ich seit längerem versuche, gegen den Zuwachs meines Bauchumfangs anzukämpfen und die Kalorien deshalb lieber auf Youtube konsumiere. Ich muss Sie deshalb enttäuschen: Es blieb bei einem Marktsalat mit Radieschen und Vinaigrette. Die Bacon-Avocado-Eier als Beilage fantasierte ich mir nur gedanklich hinzu. Falls Sie dieses Video noch nicht kennen: Schauen Sie es sich an. Beste Grüsse, Ihr Tasty-Mann.»