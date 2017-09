Das grosse Umdenken

Huch! Gestern bin ich schwarzgefahren. Aber ohne böse Absicht. Denn ich bin das loyalste, korrekteste, anständigste Wesen auf Erden – und ein Gewohnheitstier. Genau in der letzten Eigenschaft liegt der Hund begraben: Zum ersten Mal in meinem Leben – und das dauert nun fast schon vier Jahrzehnte – habe ich nämlich kein GA mehr. Stattdessen habe ich mir ein Halbtax-Abo auf meinen Swisspass laden und mir sechs verschiedene Arten von Mehrfahrtenkarten aushändigen lassen. Die habe ich nach Einsatzgebiet sortiert, jeweils in Billett-Täschli gesteckt und mit P-Touch-Etikettli beschriftet. Dieses dicke Biigeli steckt nun in meinem sowieso schon überfüllten FreitagPortemonnaie und bringt mich seither als würdiger GA-Ersatz wahlweise zur Arbeit, in die Stadt, in die nächstgrössere Stadt oder in die Pampa. Dumm nur, dass das Gewohnheitstier immer dann durchdrückt, wenn man in letzter Sekunde auf dem Perron ankommt, dem einfahrenden Zug nachrennt – ohne Zwischenhalt beim Entwertungsautomaten. Aber, liebe Kontrolleure, die ihr mich verpasst habt, ihr könnt ganz entspannt sein. Korrekt wie ich bin, habe ich nachgeknipst.