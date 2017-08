Ellas Report

Ihr findet eure Zugfahrt bisher ganz gemütlich? Nicht viel los, weil der Grossteil noch in den Sommerferien steckt? Weder Käsefuss- noch Döneralarm? Dann müsst ihr jetzt stark sein. Ich hole euch nämlich aus eurer Komfort-Zone. Mit einer Live-Berichterstattung meiner Freundin Ella: «Boah Katja», schrieb sie mir vor einer Stunde per SMS, «ich glaube, der Typ nebenan kotzt gleich … Extremitäten rot angeschwollen, schwerer Atem, gleich eingenickt. Ich glaube, der ist stockbesoffen.» Eine Minute später dann die Fortsetzung: «Eine Frau sass ihm gegenüber und ist vor Ekel aufgestanden und in den Gang gegangen. Seither steht sie dort. Er hat ihr kurz irritiert nachgeschaut, jetzt pennt er wieder. Nase voll Schnuder. Mich würgts. Ist noch ein Junger, im Fall. So 30, hätte ich gesagt. Jeans, Shirt, Sneakers.» Dann herrscht Funkstille. «Wie ging die Geschichte aus?», frage ich später. «Er hat nicht gekotzt», schreibt Ella zurück. «Ist rausgetorkelt. Unspektakulär.» Ich weiss, dass Ella mir und euch gerne ganz selbstlos ein anderes Ende berichtet hätte. Eines, das für Schlagzeilen gesorgt und diese Zeilen zu einem Ekeltext gemacht hätten. Dass die Geschichte anders ausgegangen ist, mag ich ihr von Herzen gönnen.