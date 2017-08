Neben mir keift eine Beziehungsgestresste ins Telefon, hinter mir schmatzt ein Lautesser sein Sandwich und wie immer dröhnt von irgendwo aus einem schlechten Kopfhörer noch schlechtere Musik. Just in diesem Moment wünsche ich mir einmal mehr, ich hätte den seligen, unerschütterlichen, unstörbaren Engelsschlaf kleiner Kinder. Grad gestern sass so ein Exemplar im Abteil gegenüber. Auf dem Schoss seiner Mutter schnarchte ein etwa 3-Jähriger. Er schlief tief und fest und schnarchte auch dann noch leise weiter, als der Gangsta-Secondo hinter ihm ein lautes «Nei eeeeeeeeeehhhhh nöd Bro!» ins Telefon schmetterte, da sein «Bro» ihm gerade erzählt hatte, dass er mit weiblicher Begleitung unterwegs sei. Der Junge schlief auch weiter, als die beiden Mädchen weiter hinten im S-Bahnwagen mit einem lauten Knall auf den Boden wummten, da sie an den Haltestangen rumturnten. Und er schlief auch weiter, als der Gangsta – nun nicht mehr am Telefon – ohne Kopfhörer ein Gangsta-Rap-Youtube-Video schaute. Die Eltern des Jungen öffneten unterdessen ein Dosenbier, prosteten sich flüsternd zu und genossen die Zugfahrt mit schlafendem Kind. Ein Himmelreich würde ich dafür geben, jetzt nochmals drei und hundemüde zu sein.