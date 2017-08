Erlebnisfahrt

Aufs Wochenende hin noch ein kleiner Unterhaltungstipp: Nüchtern mit einem Nachtzug nach Hause fahren. Blick am Abend-Leserin Annina tut es regelmässig. Kürzlich hat sie diese Extrem-Erfahrung auf die Spitze getrieben: Sie war bei Freunden in Luzern und sass nachts um zwei im Zug von Zürich nach Winterthur. Meist kommt sie sich unter dem angeheiterten, aufgeklöpften Ausgangsvolk vor wie eine Ausserirdische. «Diesmal kam ich mir aber noch etwas doofer vor», schreibt sie. «Ich war nämlich nicht nur komplett nüchtern, sondern habe auf dem iPad ohne Scheiss an meiner Thesis gearbeitet!» Sie ist sich der Absurdität dieser Situation selbst bewusst. Nachts um zwei! Mitten unter Besoffenen, Kebapgeruch, Gegröhle, dummer Anmache. Sie fand es trotz Kommentaren und aufmüpfigem Zugeproste «recht gemütlich, denn ich war nicht müde, konnte mich viel besser konzentrieren, als ich angenommen hatte.» Bleibt die Frage, was Annina tut, wenn sie ihre Arbeit abgegeben hat. Chrüüzlistich im Nachtzug? Haiku-Dichtkunst? Kalligrafie? Mir scheint, da ist auf der Nachtzug-Erlebnisskala noch Luft nach oben.