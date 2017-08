Es war mucksmäuschenstill kurz nach 11 Uhr in der S8 von Zürich nach Winterthur. Die Morgenrushhour war vorbei, der Mittag noch in weiter Ferne. Die wenigen Passagiere in Gedanken, Zeitungen oder Smartphones vertieft. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts, eine laute Ostschweizer Männerstimme: «Kuno, hoi! Wie gohts?» Ich zuckte zusammen. Da es ausser dem Telefonat mit Kuno nichts zu belauschen gab, hörte ich mit: Ihm selber gehe es tiptop, sagte der Mann im Zug. Gestern Abend habe er Hauskreis gehabt, und danach sei er daheim geblieben. «Tiptop», sagte er auf Nachfrage des anderen wieder. «Alles guet. Tiptop. Therapie au guet. Tiptop.» Sie unterhielten sich über Kunos Pflanze, die Mutter des Telefonierers und allerlei anderes. Beim Abschied zwischen den beiden Freunden kam dann jener Satz, der vermuten lässt, dass Kunos Gesprächspartner bereits einige Hauskreise und Therapiegespräche hinter sich haben muss: «Ja guet Kuno, dänn wünsch ich dir en ganz en guete Tag», sagte er mit einer förmlichen Aufrichtigkeit, «und dass du dini Ziel erreichsch! Tschüss Kuno.» Der Wunsch amüsierte und berührte mich gleichermassen. Und darum wünsche ich euch das auch: Dass ihr heute eure Ziele noch erreicht. Tiptop.