Mamma mia!

Meine italienische Freundin Stella hat Temperament. Wenn sie sich über etwas aufregt, schüttelt sie ihre feuerroten Locken und ereifert sich mit grossen Augen und wilden Gesten. So wie gestern, als sie, direkt zurück aus ihrer Heimat, von einem Ereignis im italienischen Bus erzählte, das sie fassungslos machte. Stella war mit ihrer Mutter und deren Schwester unterwegs, als eine hochschwangere dunkelhäutige Frau den vollen Bus bestieg. Es war drückend heiss, die junge Frau sah erledigt aus. Da Stella bereits stand, konnte sie der Schwangeren keinen Platz anbieten. Sie forderte aber ihre 60-jährige Mutter auf, ihren Platz anzubieten. «Für die mache ich sicher keinen Platz», zischte die nur. «Die hat bestimmt keinen Ausweis!» Stella fiel die Kinnlade herunter. «Wie bitte?», habe sie sich gedacht, «meine Mutter, die mir ein Leben lang Anstand und Sitte beigebracht hat, wird auf ihre alten Tage so rassistisch, dass sie jegliche Menschlichkeit vergisst?» Sie habe ihr derart die Meinung gegeigt, dass sie widerwillig ihren Platz freigab. Was sie ihr gesagt hat? Stella lacht: «Das willst du gar nicht wissen!»