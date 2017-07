Es riecht nach kaltem Zigirauch, als sich der Arbeiter im blauen Übergwändli zu mir ins Abteil setzt. Er öffnet seinen Rucksack, kramt ein Weggli und einen Cutter aus dem Hauptfach und fährt den Cutter voll aus. Von diesem Moment an kann ich mich nicht mehr auf Candy Crush konzentrieren. Aus dem Augenwinkel beobachte ich, was nun passiert: Er schneidet das Weggli entzwei, packt eine Halbliter-Senftube aus, drückt eine dicke Senfwurst aufs Weggli, balanciert die beiden Wegglihälften graziös auf seinen breiten Oberschenkeln und kramt mit beiden Händen nach einer weiteren Zutat: einer Lyoner Wurst. Von der Hälfte dieser Wurst entfernt er die Plastikhaut und schneidet sich sechs dicke Scheiben ab, wobei die Wegglihälften auf seinen Knien gefährlich wackeln. Nun schichtet er je drei Scheiben ziegelartig auf die Wegglihälften, klappt diese zusammen und betrachtet mit Wohlgefallen das fertige Sandwich-Werk. Den dreckigen Cutter schmiert er jetzt am Overall ab, lässt die Klinge gekonnt zurückschnappen, verstaut alles wieder in den Rucksack, wischt die Brösmeli ab dem Sitz, nimmt drei grosse Bissen und schon hat sich das Instant-Sandwich in Luft aufgelöst.