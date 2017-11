Natalie und die Füsse

Manchmal lupft es einem einfach den Deckel. Dann muss man sich Luft machen. Via SMS an die Freundin oder mit einem Tweet an die Welt: «Haben gewisse Leute kein Zuhause? Oder Anstand?», fragte am Samstagmorgen eine entrüstete S-Bahn-Fahrerin. «Im Zug ab Winti sitzt ein Mann mit nackten Füssen und massiert sich diese!» Absender: SVP-Nationalrätin Natalie Rickli. «Wurde Ihr Twitter-Account gehackt, Frau Rickli? Der Inhalt dieses Tweets kann nicht wirklich von Ihnen stammen, oder?», fragte ein irritierter Follower. Ein Dementi gab es bisher nicht. Aber spannende Erkenntnisse: Während sich sonst bei Pendler-Grüseleien schnell alle in den verurteilenden Tenor einklinken, kam das Statement der Politikerin nicht nur gut an: «Man könnte diesen Mann direkt fragen. Wäre evtl. zielführender. Evtl. hat so jemand tatsächlich Probleme und könnte Hilfe brauchen», schrieb eine Userin. Ein anderer: «Gewisse Leute haben tatsächlich kein Zuhause. Deswegen stehen noch lange nicht alle unter Fussmassieren-im-ÖV-Verdacht». – «Extrem grusig, Appetit vergeht einem.» Gut! Dann wäre das Problem mit dem stinkenden Gemampfe auch gelöst.