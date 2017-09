Nur ein Wimpernschlag

B. hatte die Nacht bei einem Zufallsbekannten verbracht. Wein am Küchentisch. Gespräche über Tontaubenschiessen, blondierte Präsidenten, das perfekte Schokomousse und das Kribbeln im Bauch nach gutem Sex. Ein wenig hatten sie auch geknutscht, und es wäre noch mehr passiert, hätte B. sich nicht vor einiger Zeit geschworen, sich nie mehr auf jemanden aus dem Publikum einzulassen. Mit Groupies konnte es langfristig nicht klappen, sagte er sich. Dabei liebten sie seine langen Beine in den schwindelerregend hohen Stilettos. Und sie liebten seine Ausstrahlung. Sobald er sich in seine glitzernden Fummel warf und die Scheinwerfer ihn blendeten, wuchs er über sich hinaus. «Sehen wir uns wieder?», hatte der andere noch gefragt, als B. bei Morgengrauen aufbrach. Jetzt sass B. im Zug und bereute, nicht wenigstens die Telefonnummer ausgetauscht zu haben. Leere machte sich breit. Und ein Groll auf sein Bühnen-Ich, das ihm in solchen Situationen in die Quere kam. Er brach sich Stück für Stück die künstlichen French-Nails von den Fingern. Dann riss er sich die Kunstwimpern von den Augen und stieg aus – in sein anderes Leben. Oder war alles ganz anders?