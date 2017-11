Ohne Höhepunkt

Dick eingepackt stand die junge Frau im Eingangsbereich der S-Bahn. Mantel und Schal sollten warm geben an diesem kühlen Morgen – genauso wie die Erinnerung an die letzte Nacht. «Boah, ich säge dir! De hätt mich gnoo, hee! Ich han nume no Sterndli gseh!» In aller Ausführlichkeit erzählte sie ihrer Freundin am Telefon von der Liebesnacht mit ihrem Lover. Sie berichtete von Stellungen, Körpersäften, Zungenküssen in oberen und unteren Regionen, von Fuditätsch sowie erregten Körpergliedern, und sie hätte vermutlich auch noch vom grossen Finale vorgeschwärmt, wenn eine ältere Frau, die neben ihr stand, sie nicht jäh ausgebremst hätte: «Sie, ich wett das eigentlich gar nöd so genau wüsse», sagte sie. «Ghöred Sie das jetzt?», fragte die andere verwundert und hielt in ihrem Gespräch inne. «Sie verzelled das ja alles is Handy!» Einen Augenblick lang war es der Jungen peinlich. Dann aber kam sie in den Verteidigungsmodus: «Wieso losed Sie überhaupt zue?», fragte sie, während ihre Freundin am anderen Ende immer noch auf den Höhepunkt wartete. «Und sowieso, Sie alti Schachtle, was wüssed Sie dänn scho vo geilem Sex?» Diesen letzten Satz sagte sie nicht. Aber sie dachte ihn. Ihr strafender Blick sprach Bände.