Ich beobachte seit einiger Zeit ein neues Phänomen im Zug: Lautes Handyvideo-Schauen. Dass sich pubertierende Jugendliche gerne gegenseitig auf ihren Smartphones scheppernde Musik vorspielen, ist nichts Neues. Dass aber elegante Frauen mit hohen Hacken ihr Salsa-Video OHNE KOPFHÖRER schauen und Manager ihre Skypesitzungen OHNE KOPFHÖRER führen, erstaunt mich doch. Junge Mädels schauen sich OHNE KOPFHÖRER ein DIY-Video an («Heute zeige ich euch …*kicherkicher*, wie ihr ganz einfach ein Einhornbügelbild machen könnt *kicherkicher*») und alte Männer ziehen sich OHNE KOPFHÖRER Kochvideos rein. Eigentlich habe ich ja gegen Einhorn-Bügelbilder nichts einzuwenden und Kochinspiration ist immer gut. Gestern aber war ich drauf und dran, doch noch einzuschreiten. Da sass ein junger Typ hochkonzentriert und OHNE KOPFHÖRER über sein Smartphone gebeugt, während ein junger Youtuber demonstrierte, was passiert, wenn man in einem Waffeleisen 1.) Zuckerschaum, 2.) Skittles, 3.) Salznüssli, 4.) Nutella «brutzelt». Leute! Das würde ich nicht mal MIT KOPFHÖRERN und OHNE TON schauen!