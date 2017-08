Es hätte eine stinknormale Zugfahrt werden können, wenn da nicht diese beiden kichernden Teenagermädchen mit mir im Abteil gesessen hätten. Ich verstand zuerst nur Wortfetzen ihres leisen Getuschels. «… Prinz-Albert-Piercing …!», chüschelte die eine. «Oh my God!», entfuhr es der anderen. «Isch das es Zahlebild?» Über wen sie sich unterhielten, konnte ich zuerst nicht ausmachen. Aber Google half mir immerhin beim Piercing weiter: «Prinz-Albert-Piercing: Intimpiercing, das von der Harnröhre durch die Penisschaftwand direkt in der Eichelkranzfurche…» – Autsch! Wo die Mädchen ein derart pikantes Piercing gesehen haben könnten, war mir immer noch schleierhaft. Bis ich pro forma aufs Klo ging, um bei dieser Gelegenheit die Passagiere in Blickrichtung der Teenies zu mustern: Da war es! Ein Penis mit Penisring! Auf dem Oberschenkel eines Mannes in kurzer Hose. Der Penis selber allerdings nur angedeutet durch Zahlen von 1 bis 26, die erst Form annehmen würden, verbände man sie wie bei Zahlenbildern für Kinder mit einem Strich. Noch jetzt, drei Tage später, habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, es handle sich dabei um einen Allergietest, der nur zufällig in der Nähe eines Ring-Tattoos durchgeführt wurde.