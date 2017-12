Puzzeln statt Pendeln

Seit ich ein bisschen weniger arbeite, um in dieser Zeit stundenlang Geschichten von Bären, Hasen und Elefanten zu erzählen oder klebrige Honigfinger sauber zu machen, bevor sie mein frisch gewaschenes Oberteil verkleckern können, entgeht mir das eine oder andere Highlight im Zug.

Es ist eine Nebenerscheinung des Lebens, dass man nicht immer überall sein kann. Aber manchmal, wenn ich daheim in einem Wilde-Kinder-Orkan bin, in dem kein Baustein auf dem anderen bleibt, wünsche ich mir, ich sässe in meiner geliebten S8. Für ein paar ruhige Minuten nur. Die Kniescheiben an jene des Gegenübers gedrückt, vertieft in einen Artikel auf dem Smartphone oder – ganz unauffällig – in das interessante Gesicht eines Mitpendlers. Bei akuten Pendlersehnsüchten hilft mir Twitter. Immer wieder stosse ich dort auf Momentaufnahmen aus dem öffentlichen Verkehr, die mein Herz hüpfen lassen. Petitessen mit Nachklang.

Die @akkordeonistin ist Spezialistin darin, kleine Preziosen festzuhalten: «Im Zug sitzt ein lachender alter Mann, der strickt. So beginnen gute Tage», schrieb sie in diesen Tagen. Ob er einen langen weissen Bart trug, erwähnte sie leider nicht.