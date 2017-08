Ich war müde und hungrig. Das Schoggistängeli zur Überbrückung hatte ich mir verkniffen, und so sass ich nun mit Grummelbauch im Feierabendzug nach Hause. Nach fünf Minuten auf Facebook gab mein Handy (3 % Akku) den Geist auf. Zuerst schaute ich aus dem Fenster, dann auf meine Fingernägel, dann auf die Schuhe meines Gegenübers, dann – es sollte nur ein kurzer Kontrollblick werden, ich schwörs! – blieb ich auf dem Handydisplay meines Nachbarn hängen. Er schaute, altersweitsichtig und mit ausgestrecktem Arm, Kochvideos. Jene Tasty-Videos, in denen eine Hand in Sekundenschnelle saftigste, schmatzigste, mampfigste Sünden kreiert. Rösti-Rolle? Tasty! Nutella-Brownies? Tasty! Riesige Zimtrolle? Tasty! Der grauhaarige Mann mit kleiner runder Brille schaute ein Video nach dem anderen und war genauso gefesselt wie ich. Gelegentlich entfuhr ihm ein leiser Schmatzer. Mal ein Mmmh, mal ein zufriedenes Lächeln. Ich bin sicher, ihm lief das Wasser genauso im Mund zusammen wie mir. Und noch viel sicherer bin ich, dass er mein Mitschauen bemerkt hat. Umso gwundriger bin ich, lieber Tasty-Mann, was es bei Ihnen dann tatsächlich zum Znacht gegeben hat. Lassen Sie mich daran teilhaben, bitte! Noch dieses eine Mal.