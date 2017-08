Velo-Prüfung

Ich treffe meinen Bekannten per Zufall im Zug. Auf dem Schoss sitzt sein kleiner Bub mit Grinsen im Gesicht. «Ich dachte, ihr seid in den Ferien?» staune ich. «Sind wir auch», sagt der Vater. «Mit dem Velo. Eigentlich.» Die Kurzversion: Mit Kinderanhänger, Kastenvelo und Sack und Pack sollte es in die Veloferien gehen. Bei der Probefahrt einen Tag vor Abreise kommt es zu einem Parkschaden: Beide Velos kaputt! Hätte ein befreundeter Velomech keinen Sonntagsdienst eingelegt, wäre die Velotour gestorben. Dann, Tag eins, nach der Hälfte der Tagesetappe: Kastenvelo kaputt. Also mit dem Zug nach Hause und dort ein Ersatzfahrrad besorgen. Am Tag drei dann, bei einem Ausflug, eine unglückliche Kollision: Der Kinderanhänger mit dem schlafenden Kind an Bord bleibt an einem Brückenpfeiler hängen. Der Anhänger wird vom Fahrrad weggerissen, Kupplung kaputt, Hinterachse kaputt, Büblein unverletzt. Um ein Schleudertrauma auszuschliessen, sind Vater und Sohn nun unterwegs zum Kinderarzt. Und das Velo? «Ist beim Mech. Morgen geht es weiter. Mal schauen, wie weit uns der Velogott diesmal fahren lässt.»