Ich bin selber schuld. Wirklich. Ich habe mir ins eigene Fleisch geschnitten, als ich gestern im viel zu kleinen Imbissstand am trostlosen Bahnhof Schlieren mit einem Dürüm in der Hand nach einem Platz Ausschau gehalten habe. Alle Bistrotischchen waren bereits besetzt. Entweder hätte ich nach draussen ins muntere Schneetreiben stehen müssen oder mich zu einer bestehenden Runde dazusetzen. Ich habe mich für das Zweite entschieden und zwei Männer an einem winzigen Tischchen in ihrer angeregten Diskussion unterbrochen. «Isch da no frei?», fragte ich und fühlte mich sofort als schrecklichen Eindringling. Dieses Gefühl veranlasste mich zu einem verheerenden Angebot. «Sie chönd eifach wiiterrede!», sagte ich entschuldigend. «Ich lose nöd zue, versproche!» – «Diese Frauen sind schon manchmal komisch», sagte der eine der beiden mit einem Augenzwinkern und stellte mein Nichtzuhören damit auf die Probe. Aber ich blieb hart und hörte weg – 30 Minuten lang. Und so kommt es, dass ich euch an dieser Stelle enttäuschen muss.

Zu gern hätte euch das eine oder andere Brisante weitererzählt, aber eben: Versprochen ist versprochen.