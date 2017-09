Wartet nur!

Eva sass in der S-Bahn, die sie zu ihrer Fachhochschule bringen sollte. Sie hätte sich Besseres vorstellen können, als nun schon wieder dorthin unterwegs zu sein. Aber sie hatte es sich selbst eingebrockt. Einige Module hatte sie nicht bestanden und muss deshalb ein Semester lang nachsitzen. Sie sass also am Montagmorgen – Semesterstart! – griesgrämig im Zug und malte sich gerade aus, wie sie die Zeit besser hätte nutzen können, als immer mehr junge Schnaufer einstiegen. Alle mit Rucksack, freudigem Geplapper, Vorfreude aufs Studium und den Studienstart. Eva schaute in diese fröhlichen Gesichter und dachte sich: «Na waaaaaartet, ihr Neu-Engineers! In ein paar Wochen oder Monaten habt ihr im Zug um diese Zeit Tränensäcke und müde Augen. Die Gruppenarbeiten werden euch zermürben, weil es immer einen Idioten gibt, über den man sich aufregt. Lange geht das Gekicher nicht mehr. Ja, heute gibts noch einen Welcome-Goodie-Bag mit Energy-Drink und Gratis-Kugelschreiber, aber bald vergeht euch das Lachen. Wartets nur ab.» Seit mir Eva von diesen missgünstigen Gedanken erzählt hat, wünsche ich ihr nur eines: dass sie ihre Module bald erfolgreich abschliesst.