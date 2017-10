Warum ich?

Kürzlich im Zug von Winterthur nach Zürich-Flughafen. Viele Leute sind unterwegs, es ist ein grosses Gschtunk, wir befinden uns mitten in der Rushhour. Ein älteres, grauhaariges Paar mit Rucksack und Koffern steigt ein. Sie sind unterwegs zur Verwandtschaft im Ausland und haben es gerade noch rechtzeitig an den Bahnhof geschafft. Uff. Erleichterung. Er ist voll beladen mit Sack und Pack, sie blass um die Nase. Es ist ihr nicht gut. Schwindel, Schwäche, allgemeines Unwohlsein. Sie betreten jenen Wagen, in dem man zuerst um das WC herumgehen muss. Die kleine, grauhaarige Frau schwankt dabei ein bisschen. Da alle Sitze besetzt sind, wendet sich ihr Mann an die erste männliche Person, die er sieht. Ob er einer Frau Platz machen würde, die dringend einen Sitz brauche, fragt er freundlich und etwas ausser Atem. Der sitzende Mann, er ist dunkelhäutig, schaut den Alten irritiert an und sagt recht laut, aber gleichzeitig etwas eingeschüchtert dreinschauend: «Why me? Because I’m black?» Er steht nicht auf, dafür eine Frau auf der anderen Seite des Korridors. Und ich versuche mir vorzustellen, was der Mann schon alles erlebt haben muss, dass er sich von einer höflichen Frage derart angegriffen fühlt.