Zucker fürs Volk

Kurze Umfrage: Wer von euch spielt Candy Crush? Das Zältli-Spiel, bei dem es darum geht, mindestens drei Bonbons in eine Reihe zu bringen, scheint ein beliebter Zeitvertreib zu sein für das pendelnde Volk. Immer wieder bekomme ich entsprechende Hinweise aus dem öffentlichen Verkehr: «Es ist einfach beruhigend», schreibt mir ein Candy-Crush-Fan. «Und die Grafiken und Sounds sind echt toll gemacht!» So toll, dass die Versuchung gross ist, «beim Aussteigen noch schnell in einem Lollipop-Shop ein gemischtes Säckli Süsses zu füllen». Der Suchtfaktor ist gross – das beweist ein anderes Mail: «Du merkst, dass du zu viel Candy Crush spielst, wenn das Muster des Zugsitzes sich vor deinem geistigen Auge zu bewegen beginnt.» Dazu ein Screenshot aus dem Spiel und ein Foto des Polsterbezugs. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Dass das glitzrige Spiel nicht nur etwas für Teenie-Mädchen ist, beweist ein Schnappschuss aus der S-Bahn, auf dem ein grauhaariger Mann mit iPad auf dem Schoss zu sehen ist. Auf dem Display: Candy Crush. «Gerade liefen zwei kleine Kinder an mir vorbei, die total neidisch auf mein iPad geschaut haben.» Ein Wunder, dass noch niemand reinbeissen wollte.