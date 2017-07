Die Feier vor der grossen Schlacht

Während Hamburg die Schäden der G-20-Krawalle repariert, putzt sich Paris heraus. Der französische Präsident Emmanuel Macron leitete heute Morgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das deutsch-französische Ministertreffen. Der enthusiastische Europäer Macron sieht Merkel in der Pflicht. Das immer reichere Deutschland soll die immer ärmeren EU-Länder mit Investitionen beleben. Am Nachmittag erwartet Macron US-Präsident Donald Trump. Ihn hat er zum Quatorze Juillet, zum Nationalfeiertag, eingeladen. Morgen sitzen die zwei Alpha-Tiere während der Parade an der Prachtstrasse Champs-Élysées nebeneinander. Auf die beiden Staatschefs hat vor einem Jahr noch keiner gewettet. So vereint die ehemaligen Aussenseiter, dass sie sich jetzt im Erfolg sonnen dürfen. So scharf grenzen sie sich in ihren Methoden ab. Trump will mit der nationalistisch protektionistischen «America first»-Methode die US-Wirtschaft wieder «huge» machen. Macron sucht den Erfolg in der Öffnung, in einer gemeinsamen EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik. Daheim in Frankreich beginnt er die rigiden Arbeitsgesetze zu schleifen. Im Herbst drohen ihm deshalb in Paris Strassenschlachten wie kürzlich in Hamburg.