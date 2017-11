Letzte Macht beim Personal

Donald Trump droht Nordkorea mit «Feuer und Zorn» und mit «totaler Vernichtung». Er versichert, die USA hätten eine militärische Option, seien «schussbereit». Trump allein ist befugt, einen nuklearen Angriff auszulösen. Die Welt weiss, dass er den Finger am Knopf hat. Schliesslich ist er der Oberbefehlshaber der amerikanischen Armee. Sorgen muss da die Tatsache machen, dass sich renommierte US-Psychologen in Ferndiagnosen über eine krankhafte, narzisstische Störung Trumps ergehen. Und weil der amerikanische Präsident fortfährt, den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu provozieren – «ich würde ihn NIE klein und dick nennen» –, hat sich vorgestern die aussenpolitische Kommission des US-Senats über die Frage gebeugt, ob es legale Mittel gibt, Trump an einem Atomeinsatz zu hindern. Antwort: Ja. Wenn ein Erstschlag als militärische Gewaltanwendung unverhältnismässig wäre, könnte das Personal den Einsatzbefehl verweigern. Welches Personal sitzt in diesem Moment zusammen und diskutiert die Verhältnismässigkeit des Atomeinsatzes? Und verweigert dann den Befehl?