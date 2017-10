Wenn Kosten krank machen

Die Krankenkassenprämien wachsen jährlich rasanter als die Lohntüte. In den letzten zehn Jahren haben sich die Gesundheitskosten in der Grundversicherung mehr als verdoppelt. Ein bitteres Resultat für die Prämienzahler, ein gutes Geschäft für Ärzte, Spitäler, Krankenversicherer und Pharmaindustrie. Der Markt allein wird es nicht richten. Wo findet sich ein Korrektiv, das die Kostenspirale bricht oder bremst? Sicher ist es nicht bei den Patienten zu finden. Sie suchen Hilfe, Rat und möglichst die beste aller Behandlungen. Geht es um Leben und Tod, wollen sie die letzte aller Hoffnungen ausgeschöpft wissen. Dann interessiert nicht der Preis, sondern das Überleben. Ein neuer Expertenbericht diagnostiziert der Schweiz ein «systemisches Versagen» und listet für die Politik Eingriffsmöglichkeiten auf: Globalbudgets, Transparenzvorschriften, Kostenhöchstgrenzen. Der Protest der Interessenverbände kam postwendend. Alt Ständerätin Verena Diener, Leiterin der Expertengruppe, kommentierte auf Radio SRF lakonisch: Das Sparpotenzial sei dort am grössten, wo jetzt am lautesten geschrien werde.