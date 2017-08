Adieu, Mut!

Lächelt er wirklich mich an? Ich sitze in einem Café und arbeite. Er trinkt ein paar Tische weiter ein Bier. Ich zucke zusammen und schaue weg. Wieso, weiss ich nicht. Ich setze die Sonnenbrille auf und gucke noch mal. Er ertappt mich. Nun lachen wir beide. Er locker, ich verkrampft. Im Zeitalter von Dating-Apps habe ich schlichtweg vergessen, wie nüchternes Flirten am helllichten Tag geht. Würde mir dieser Mann auf Tinder begegnen, würde ich ihm selbstbewusst ein Superlike geben. Hier aber schlägt mir gerade das wahre Leben ein Schnippchen. Er verschwindet aufs Klo. Ich muss los. Schreibe ich meine Nummer auf einen Zettel und drück diesen dem Kellner in die Hand? Hab ja nichts zu verlieren. Yolo! Leider verlässt mich der Mut. Mir wird bewusst, wie hart es für Männer ist, dass sie meist den ersten Schritt machen müssen. Weil ich Huhn diesen verpasst habe, will ich jetzt noch einen Anlauf nehmen: Hey Fremder, kommenden Freitag um die gleiche Zeit am gleichen Ort?