Rico hält die Welt für einen schrecklichen Ort. Es sei schon immer alles ein abgekartetes Spiel gewesen. Ob ich wirklich das Gefühl habe, Baklava käme aus Serbien. Denkste. Die Osmanen haben die Süssspeise erfunden. Dann macht Rico einen Sprung. Blocher, Merkel, Erdogan. Der Geheimdienst. Alles Arschlöcher, die unter einer Decke stecken. Die uns ausspionieren. Wir seien zu blöd, das System zu durchschauen. Oder wie erkläre ich Terroranschläge? Mit Religion bräuchte ich ihm gar nicht kommen. Ricos Wahn versetzt mich in eine Art Starre. Dabei war ich guter Dinge, als ich letztens meinen Mut zusammennahm und ihm in einer Bar meine Nummer zusteckte. Ob ich Kinder in «so eine Welt» setzen will. Ich will. Er nicht.

Er hält es drum für angebracht, «die Übung abzubrechen». Er legt fünf Stutz auf den Tisch und verabschiedet sich: «Nüüt für unguet, gäll!?» Langsam wandelt sich meine Starre in Erleichterung. Ich wusste bis eben nicht, wie grandios befreiend sich ein Korb anfühlen kann.