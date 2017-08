Das Timing als Feind

Tinder-Steve finde ich super. Glaube ich zumindest. Gesehen habe ich ihn noch nie. Obwohl uns nur zwei Stadtkreise trennen. Was knapp zehn Velominuten sind. Steve und ich versuchen seit Februar abzumachen. «Bushaltestellen-Date in 10 Minuten?», fragt er letztens angetrunken. Wäre ich nicht im Ausland gewesen, wäre ich seinem Ruf gefolgt. Eine Woche später versuche ichs mit «Dosenbier und Riesenrad am Bürkliplatz in 15 Minuten?». Das fände er cool, wäre er nicht gerade auf einem Roadtrip Richtung Südfrankreich. «Zmorgen in Paris?», fragt er. Müsste ich die nächsten drei Tage nicht arbeiten, wäre der nächste Nachtzug meiner. Während ich mir überlege, warum es mit dem Timing einfach nicht will, fällt mir ein, dass Steve und ich vielleicht genau da, wo wir sind, perfekt sind: In der virtuellen Welt. Ich will mich dennoch nie fragen müssen, was gewesen wäre,wenn ich ihn getroffen hätte. Ich habe mir vorgenommen, den Mann zu daten. Spätestens an unserem Tinder-Match-Jahrestag.